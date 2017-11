Filho de ex-prefeito é preso por extração ilegal de diamantes em RO

Na manhã de segunda-feira, 13, durante uma ação conjunta da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Polícia Civil e Polícia Federal, foi realizada a prisão do filho do ex-prefeito de Ouro Preto D’Oeste, Juan Alex Testoni.

De acordo com Sidney Serafim, coordenador adjunto de Proteção Ambiental, a Sedam mantém uma equipe de policiais civis em missão para investigação de crimes ambientais, na região do Vale do Jamari, da qual participam policias civis e delegados do município de Ouro Preto D’Oeste.

Durante investigações foi descoberto uma possível pista de extração do minério ilegal envolvendo Juan Alex Testoni, conhecido como Junior Testoni e, nessa manhã devido uma ocorrência policial por violência doméstica, a equipe da Polícia Civil vistoriou a casa na procura de provas ou materiais ilícitos, onde acabou encontrando uma quantidade considerável de diamantes sem documentação, de acordo coim um dos policiais, haviam aproximadamente 80 pedras de diamante em poder de Junior Testoni.

A equipe da Polícia Federal de Ji-Paraná também compareceu e ele foi autuado em flagrante pelo crime de exploração ilegal de minério e, está recolhido à disposição da Justiça. De acordo com os investigadores já havia a suspeita de contrabando de pedras preciosas, porém foi a apreensão dos diamantes que possibilitou a prisão.

Fonte: Rondôniaovivo

Foto: Divulgação