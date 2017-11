Gestante de 4 meses se envolve em acidente no Jardim Eldorado

O acidente ocorreu por volta das 08h30, desta terça-feira, 14, no cruzamento das Avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes com Tancredo Neves, localizado no Jardim Eldorado.

Segundo informações da equipe do Corpo de Bombeiros, que socorreu as vítimas, um casal que seguia em uma motoneta Honda Biz pela a Avenida Brigadeiro, sentido BR-364, ambos sofreram apenas leves escoriações, porém, se fez necessária à condução dos mesmos até o hospital, devido o homem estar em fase de recuperação de outro acidente, que lhe causou uma fratura em uma das pernas, sendo necessária a fixação de pinos e a mulher estar gravida de quatro meses.

Já o condutor da Picape Strada, que seguia pela Avenida Tancredo Neves, Sentido Cuiabá e acabou se chocando contra a motoneta, não se feriu.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia