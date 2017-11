Juventude PSD é lançado em Rondônia e reúne centenas de jovens em Porto Velho

Debater, questionar e reivindicar o direito dos jovens são alguns dos princípios que norteiam o grupo Juventude PSD. Lançado no último sábado, dia 11, em Porto Velho, a agremiação integra o Partido Social Democrático presidido em Rondônia pelo Deputado Federal Expedito Netto.

O evento contou com a presença do jovem parlamentar – que conversou com os convidados sobre sua trajetória política e suas ações na Câmara dos Deputados – e reuniu cerca de 200 pessoas, entre elas autoridades políticas, representantes de comunidades e presidentes de juventudes de outros partidos.

“A criação do Juventude PSD é um sonho antigo. Estudei junto às lideranças a possibilidade de criarmos uma rede de jovens que pudesse desenvolver e disseminar os primeiros passos para a boa política feita com ética e decência. Hoje é com muita alegria que oficializamos essa criação”, declarou Expedito Netto.

Durante o lançamento ocorreu a posse da Executiva Jovem formada pelo Presidente Djalma Nunes Lima Junior, Vice-Presidente Rodolfo de Lima Gonçalves Ferreira, Tesoureiro Henrike Neves Prates e pela Secretária Flávia Jacinta da Cunha Almeida.

Para o presidente da executiva, o grupo formado irá fortalecer e construir bandeiras e anseios da juventude. “Iremos ouvir nossos jovens, fortalecer nossa voz para que possamos lutar por melhorias, profissionalização, emprego e trabalhar pelos anseios dos jovens em geral”, comentou Djalma Junior.

Prestigiaram o evento o ex-senador Expedito Junior (PSDB), o Deputado Estadual Anderson do Singeperon (PV), o vereador e presidente municipal do PSD, Marcelo Reis, e o Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano, Breno Mendes.

O Juventude PSD funcionará em sintonia com o Diretório Estadual e Municipal com o objetivo de formar líderes que acreditem e invistam no futuro da política reforçando a luta pelos direitos dos jovens de Rondônia. O grupo deverá se reunir a cada 15 dias e sua próxima ação será a feijoada beneficente para a realização do Natal Solidário.

Interessados em compor o grupo devem entrar em contato pelo Facebook do Deputado Expedito Netto (www.facebook.com/dep.expeditonetto) ou entrar em contato com o Diretório do PSD pelo telefone (69) 3225-6395.

Autor e foto: Nathália Nicola