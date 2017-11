O escritório do Ministério do Interior que virou prefeitura

Damos sequência à série de matérias diárias resgatando a história de Vilhena, em razão de estarmos no mês em que o município comemora seus 40 anos de emancipação político-administrativa.

Desta vez, apresentamos mais uma imagem histórica. Trata-se da sede da prefeitura municipal de Vilhena nos anos 70. Foi a segunda sede, na realidade. A primeira sede administrativa foi numa casa que estava numa chancela localizada ao lado do antigo posto Cinta Larga, à beira BR-364.

Na imagem está Renato Coutinho, primeiro prefeito nomeado de Vilhena, em companhia de um com um funcionário do Ministério do Interior (MI). Aliás, o local pertencia ao MI para seus serviços administrativos na região.

O primeiro prefeito eleito de Vilhena, Vitorio Abrão, conta este momento histórico. “A prefeitura funcionou nesse sobrado por um certo tempo e foi construído por servidores do MI, em 1976. O grupo fez um planejamento da vila, já que era meta do Ministério transformar o território em Estado e, automaticamente, as vilas em municípios, o que acabou acontecendo em 1977, mas ainda nós continuávamos como território”.

A prefeitura funcionou nesse local até que seja construída a nova sede, que atualmente comporta as instalações da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Vilhena.

FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação de Vilhena (SEMCOM)

FOTO: Memória vilhenense