Operação conjunta entre PRF e PF aprende 100 kg de cocaína em Vilhena

Nesta quarta-feira, 15, por volta das 10h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal, em operação conjunta, apreenderam 100kg de cocaína, em Vilhena.

Agentes da PRF realizaram abordagem a um veículo Volvo, que tracionava um semi-reboque carregado de madeira, ambos com placas de Betim-MG.

Foram iniciados os procedimentos de praxe, e solicitados os documentos dos veículos e da carga. Ao aprofundar a fiscalização, os federais encontraram, escondidos em um compartimento do semi-reboque, 100kg de cloridrato e de pasta base de cocaína.

O veículo era ocupado por Sr. A.C.P.S (motorista), de 56 anos de idade e Sr. J.O.P.J. (passageiro) de 47 anos, ambos residentes do Estado de Minas Gerais.

Os dois ocupantes sabiam que a droga estava escondida no veículo. Informaram que receberam, através de um “chapa”, a droga em Rio Branco/AC e a levaria até Contagem/MG para entregar a um cidadão que não souberam informar o nome. Os agentes afirmaram ainda que receberia a quantia de R$ 20 mil reais pelo transporte do entorpecente.



Diante dos fatos, os dois ocupantes do veículo foram encaminhados, juntamente com a droga apreendida, para a Delegacia da Polícia Federal de Vilhena, para os procedimentos cabíveis. O caminhão e a carga de madeira, foram recolhidos na Unidade da PRF, ficando a disposição da Autoridade Policial.





Fonte: PRF

Foto: PRF