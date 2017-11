Para defender prefeito, vereador ataca site e sitiante que mostraram calamidade em Corumbiara: “Achei excessivo fazer vários vídeos”

Veja os vídeos que desmentem o discurso do parlamentar

O presidente da Câmara de Corumbiara, Valdinei da Costa Espíndola (PDT), o popular “Caverinha”, usou a tribuna da Casa de Leis, na sessão da última semana, para tentar defender o prefeito Laercio do Laticínio (PDT) da situação deplorável em que se encontram as estradas rurais.

Em contrapartida, o parlamentar atacou o Extra de Rondônia pela divulgação da matéria que ele considerou “mentirosa e sempre do lado do mal”.

Ele também disse que os vídeos divulgados por uma sitiante da linha 01, revelando o caos, foram “excessivos” e só serviu para criticar o mandatário municipal.

Porém, para o vereador, “isto é ver o mal. E fico triste quando falam que não autoridades”. “Carinha” garante que conhece os problemas do município, afirmando que, através de um levantamento, sabe que Corumbiara tem 1.350 quilômetros de estrada e 240 pontes, e que o prefeito vai realizar um bom trabalho. “Sabemos a realidade do município e não serão essas críticas que vão me rebaixar. A administração não vai deixar de atender a população”, ratificou.

CAIU DO CAVALO

Entretanto, os vídeos que o Extra de Rondônia, mais uma vez, faz questão de divulgar e foram gravados por uma sitiante do próprio município de Corumbiara, desmentem o nobre Presidente do Legislativo.

No vídeo, a sitiante relata o descaso do prefeito, vereadores e secretário municipal na área rural, já que, desde maio, um tubo de metal foi deixado abandonado para substituir uma ponte. Veja os vídeos abaixo:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=ZoUxPr1kxEQ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6GqCQG66Cz0

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=ONUBxtGLtoA

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação

Vídeos: Divulgação