Prefeitura instala faixa de pedestre 3D para prevenir acidentes; prefeita vistoriou serviço

A Prefeitura Municipal de Vilhena, por meio da Secretaria de Trânsito (SEMTRAN), executou a pintura de uma faixa de pedestre 3D, na Rua 7601, do bairro Orleans.

Segundo o secretário municipal de Trânsito de Vilhena, Fábio Vieira, a implantação da faixa de pedestres 3D tem com o objetivo de reduzir o índice de acidente com pedestres criando uma ilusão de ótica.

Ele explica que as faixas 3D já foram instaladas em outros países como Islândia e Índia e recentemente começou a ser instalada no Brasil a título experimental, inclusive em municípios do Mato Grosso e Acre.

“A Prefeitura, através da SEMTRAN, irá analisar a eficácia desses dispositivos e estamos planejando outros pontos na cidade que poderão receber uma faixa em 3D”, disse Fábio Vieira.

A nova modalidade de pintura 3D produz uma ilusão de ótica pela sombra implementada junto à faixa de pedestres e que causa a impressão de que ela está flutuando.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB), que esteve no local vistoriando o serviço, ressaltou que tem trabalhando empenhada para na busca de recursos para serem investidos na melhoria do trânsito de Vilhena. Ela disse que acredita que as faixas 3D serão muito eficazes na segurança dos pedestres do município.

“Queremos que Vilhena seja referência no respeito ao pedestre e na redução de acidentes. Essa faixa em 3D cria um impacto visual maior. Isso deve alertar mais o condutor em relação à existência da faixa de pedestres nestes locais. Queremos que o condutor tenha um sentido de alerta em relação à faixa. O nosso objetivo é trabalhar para proporcionar segurança no trânsito do município e assim contribuir para salvar vidas”, afirmou a prefeita.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e fotos: Assessoria