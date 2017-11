Confira quem ganhou a mesa para participar da 1ª edição no “November Fest”

O Extra de Rondônia sorteou uma mesa para a 1ª edição no “November Fest” que acontecerá neste domingo, 19, no Clube dos Estados, em Vilhena.

O ganhador da mesa é Magno Alves Martins, e poderá vir retirar sua credencial nesta sexta-feira, das 08h00 às 11h30 ou das 14h00 às 17h00. Na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação