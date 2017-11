CORUMBIARA: pintura de sinalização é concluída com o projeto “Asfalto Novo”

O governo de Rondônia concluiu na manhã desta terça-feira, 14, a pintura de sinalização da RO-370, no acesso ao município de Corumbiara.

A rodovia já havia recebido os serviços da “Operação Tapa Buraco” e aplicação do microrevestimento asfáltico. Faltava apenas a pintura de sinalização para fechar as três etapas do projeto “Asfalto Novo”, realizado pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

De acordo com o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, o governo estadual havia encerrado a pintura de sinalização de outro trecho da RO-370, que vai para o município de Cabixi. Neiva afirmou que as equipes do DER trabalhavam simultaneamente nestas duas rodovias.

O diretor destacou que elas são as primeiras estradas a receberem 100% dos serviços do projeto de asfalto, criado pelo governador Confúcio Moura com o objetivo de restaurar toda a malha viária estadual pavimentada.

Ezequiel Neiva contou também que as equipes de pintura seguirão para a Chupinguaia, Espigão D’ Oeste, Cacoal e Rolim de Moura.

Fonte: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria