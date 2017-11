Deputada Rosangela acompanha atendimentos realizados pela Associação Beneficente Marcos Donadon

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) tem realizado diversos trabalhos na região do Cone Sul de Rondônia, onde está sendo desenvolvida atividades ligada a todas as áreas.

Além de suas funções parlamentares, a deputada realiza com dedicação vários trabalhos sociais, por meio da Associação Beneficente Marcos Donadon.

A instituição foi fundada pelo ex-deputado estadual Marcos Donadon, na qual, a parlamentar tem dado continuidade no projeto com ações que disponibilizam exames laboratoriais com valores acessíveis a toda população.

Com sede em Vilhena e Cerejeiras, sempre que possível à mantenedora acompanha os trabalhos ofertados. Nesta última semana, Rosangela esteve visitando as unidades, conversando com pacientes e servidores.

Para a deputada, é fundamental que se mantenha um vínculo de atenção e acolhimento com cada paciente. “Esse trabalho realizado pela associação é uma continuação de um sonho, para ajudar quem realmente necessita. Ofertar exames de qualidade aos nossos munícipes, além de cobrar um valor acessível para todos”, pontuou a parlamentar.

Atualmente a associação beneficente Marcos Donadon atende em Vilhena e Cerejeiras. Rosangela destaca que muito em breve estará ofertando pontos de coletas nos demais municípios da região.

Fonte: Extra de Rondônia/ Assessoria

Fotos: Assessoria