Ex-professora é presa em Guajará-Mirim transportando cerca de três quilos de cocaína

A pedagoga Janaina Graciana Araújo, 39 anos, que reside em Ouro Preto do Oeste, foi presa em um ônibus de turismo na tarde desta terça-feira, dia 14, por policiais da Unidade Especializada de Fronteira (Unesfron), na Base Cristal do km 25 da Rodovia Engenheiro Isaac Bennesby (BR-425), próximo de Guajará-Mirim.

Janaina Graciana transportava a droga presa ao corpo, dividida em várias embalagens colocadas entre os seios, cintura e nas partes íntimas. Toda droga totalizou três quilos e dezesseis gramas.

Em depoimento aos policiais do GOE e Núcleo de Inteligência Integrada de Fronteira (NIIF), a professora contou que pagou R$ 21 mil pela droga a um boliviano, e que recebeu a ajuda da companheira do traficante para prender os pacotes de entorpecente ao corpo. Janaina já tem várias passagens pela polícia de Ouro Preto e em Ji-Paraná, por aplicar estelionatos e tráfico.

Janaina era professora Nível II – 25 horas do quadro permanente da prefeitura de Ouro Preto do Oeste, mas foi demitida no dia 16 de maio de 2014, por meio do Decreto 8957, assinado pelo ex-prefeito Juan Alex Testoni.

Fonte: Comando190/Com informações do Correio Central

Fotos: Redes Sociais e Site O Mamore