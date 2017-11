Ex-vereador reverte sentença que o condenou por improbidade administrativa em Corumbiara

O ex-vereador Victor Camargo reverteu em estância superior sentença que o condenou por improbidade administrativa em Corumbiara.

O ex-parlamentar foi investigado e denunciado pelo Ministério Público (MP) que ingressou com ação de improbidade administrativa contra ele que na época era vereador e técnico de enfermagem.

O MP alegou que o ex-vereador apropriava-se de forma dolosa e costumeira de medicamentos pertencentes ao Município de Corumbiara, com o objetivo de “ganhar votos” para se reeleger ao cargo de vereador, uma vez que era vereador e técnico de enfermagem lotado no município de Corumbiara, Distrito de Vitória da União.

Em diligência realizada pelo Ministério Público no dia 18 de setembro de 2012, por volta das 22 horas e 30 minutos no interior da residência do vereador, foi constatado que ele mantinha em sua residência diversos tipos de medicamentos com validade vencida, assim como outros em condições de uso e demais materiais utilizados para realização de procedimentos cirúrgicos, lâminas para bisturi, agulhas para injeção, pinças, fios cirúrgicos, dentre outros. Na ocasião o próprio acusado afirmou que os objetos apreendidos eram de propriedade do Posto de Saúde do Distrito de Vitória da União e que era comum às pessoas lhe procurarem para receber medicamentos.

Assim agindo, destaca o MP que o ex-vereador afrontou os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade, bem como causou dano ao erário no valor de R$ 3.452,62 e enriquecimento ilícito por parte das pessoas que receberam os medicamentos de forma indiscriminada.

Inconformado com a sentença, Victor Camargo apresentou recurso de apelação alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por julgamento antecipado da lide. No mérito, aponta a fragilidade das provas utilizadas pelo MP reforçada por sua absolvição na Justiça Eleitoral, cujas ações foram firmadas nessas mesmas provas e que os elementos probatórios por ele apresentados são contumazes em afirmar o equívoco da denúncia.

DECISÃO

Por fim, apenas a título de ilustração e reforço ao juízo de valoração que atribuí neste feito, cito a sentença proferida no processo eleitoral (Ação de investigação judicial n. 654-98.2012.6.22.0016) e entendo que, nesta esfera, a mesma situação se repete. Transcrevo constatação da magistrada (fls. 69-e, vol. 6):

Este Juízo não tem certeza de que o investigado realmente abusou do poder político ou econômico, entregando gratuitamente remédios a populares com propósito de obter votos, como também não tem certeza de que ele é inocente, razão pela qual deve ser absolvido, pois a dúvida sempre deve beneficiar o réu, para não se correr o risco de condenar um inocente. Sendo assim, dou provimento ao recurso de apelação apresentado por Victor Camargo, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra