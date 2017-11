Grupo Hering está fazendo parte da campanha em prol do hospital do câncer

No dia, 26 de novembro, acontece a 3ª edição da “Caminhada Passos que Salvam”, em Vilhena. Com o intuito de ajudar o Hospital do Câncer Infanto Juvenil de Barretos algumas empresas estão adquirindo quites e fazendo parte de ações que visam levantar valores ao centro.

Em conversa com a gerente da Hering, Rosane Stresser, foi relatado que soube da ação através de sua irmã que é coordenadora do projeto e ao pedir ajuda a proprietária da loja, a mesma abraçou a causa.

Segundo Rosane “fomos o primeiro estabelecimento a vender os quites, toda a equipe adquiriu e utiliza aos sábados as camisetas. Montamos também uma vitrine para estar divulgando e incentivando a população para fazer parte desta ação. Através de nós, várias outras empresas estão conhecendo e aderindo a campanha”.

Stresser também relata que a equipe fará parte da caminhada no dia, 26 de novembro.

A gerente finaliza pedindo que todos abracem a causa e adquiram os quites para que possam estar ajudando o Hospital do Câncer Infanto Juvenil de Barretos.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia