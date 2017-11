Imóvel confiscado pela justiça de envolvidos em esquema fraudulento da Caixa e INSS vai a leilão em Vilhena

Uma casa confiscada pela justiça na Operação “Sala Azul” realizada pela Polícia Federal (PF), em Vilhena, vai a leilão no final deste mês.

Na ocasião, dia 23 de março de 2016, a PF fez buscas e apreensões em Vilhena, Colorado e Cerejeiras.

Na casa de uma contadora e de um empresário em Vilhena, foram apreendidos, um veículo e vários documentos. Além disso, foram executados vários mandados de prisões na região.

Um imóvel que pertencia à quadrilha na Avenida Afonso Juca de Oliveira, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, foi confiscado pela justiça e colocado a leilão, no qual foi designado para 11 de setembro e 27 de novembro, no Fórum Desembargado Leal Fagundes.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra/Arquivo