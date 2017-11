PRATAS DA CASA: Vilhenense contrata quatro jogadores da cidade para Rondoniense 2018

A preparação do Vilhenense Esportivo Clube segue firme para a disputa do Rondoniense 2018, primeiro ano da equipe na elite do futebol do Estado.

Durante esta semana, o clube, fundado há pouco mais de 3 meses, contratou quatro jogadores. Todos eles são moradores da cidade de Vilhena e atuaram no último Campeonato Rondoniense 2017.

O próximo passo do clube será reunir os atletas para dar início a preparação física. A preparação técnica poderá acontecer fora do estado de Rondônia.

São eles: Jhonatan Pato, Cucau e Maykinho (todos jogaram pelo Barcelona). O meio campista Fábio Ricardo (Scooby), ex Vilhena Esporte Clube (VEC), completa a lista de reforços caseiros.

O Vilhenense E.C já tem definido seu primeiro confronto. A primeira partida oficial do clube será diante do Ji-Paraná, no estádio Biancão, às 16h00, no dia 10 de fevereiro, válida pela rodada inicial do Rondoniense 2018.

Jhonatan Pato, falou com a assessoria; “Estou muito confiante no projeto do clube e sei do nível da competição. Vou me preparar muito para conseguir responder às expectativas que a diretoria lançou sobre mim”, disse o atacante.

Outro que garantiu empenho foi Scooby. A expectativa é muito grande, pois o clube vem com um planejamento muito bom, com uma visãoã também para o futuro.

Esperamos fazer um grande campeonato, pois tenho certeza que nossos dirigentes estão contratando grandes jogadores para fazer parte do clube e lutar por esse título e começar a fazer historia no Vilhenense. Eu vou procurar trabalhar muito, pois conheço a competição e sei das dificuldades, declarou o meio-campista.

Jhonathan Rodrigues de Sousa



“Pato”

25 anos

Atacante de ponta

Jacareí atlético clube em Jacareí-SP

Sub-18 Paraná Clube-Curitiba

Paranavaí Atlético Clube Paranavaí-PR

Barcelona FC Vilhena RO

Fabio Ricardo Senff

“Scooby”

21 anos

volante, meia e lateral

Caçadorense SC, Vilhena VEC-RO sub 20 e Profissional

Catarinense, Rodoniense sub 20, Copa Sao Paulo, Rondoniense Profissional.

Marcos Antônio Xavier filho

“Cucau”

Meio-campo

Vice campeão pelo Sport clube do recife 2005, América do Rio 2007 a 2008, Ulbra, Canoas do Rio Grande do Sul 2008, Campeão pelo VEC 2009, 2010 2013, campeão pelo Sorriso 2ª divisão Mato Grosso depois campeão pelo 2014 e vice 2015 e 2017, vice pelo Barcelona.

Maicon Antero de Andrade

“Maykinho”

22 anos

Volante

Vec-Ro, Barcelona-Ro, Cacerense MT

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Fotos: Arquivo pessoal