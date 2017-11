Prefeitura de Santa Luzia abre Processo Seletivo com 20 vagas

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia d’Oeste, no Estado de Rondônia está com inscrições abertas do Processo Seletivo que visa o preenchimento de 20 oportunidades estágio de Nível Superior. Esta seleção, que será válida por 12 meses, terá execução do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Poderão participar apenas candidatos que residam em Santa Luzia d’Oeste, estejam devidamente matriculados em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC ou órgão competente, tenham concluído, no mínimo, 40% do curso escolhido e não estejam no último semestre do curso. A idade mínima é de 16 anos.

Os interessados poderão garantir participação até às 17h do dia 30 de novembro de 2017 (horário local), pelo endereço ps.santaluzia@ciee.org.br. Os documentos exigidos deverão ser entregues no ato da inscrição, sendo que a avaliação dos concorrentes constará de Análise do Histórico Escolar.

As vagas disponíveis, que ofertam jornada de 30 horas semanais, Bolsa Estágio de R$ 550,00 e Auxílio-Transporte de R$ 50,00, são para os cursos de Direito (2), Administração (3), Sistema de Informação (1), Farmácia (1), Enfermagem (2), Pedagogia (8), Assistência Social (1), Educação Física (1) e Engenharia Civil (1).

Vale lembrar que o estágio terá período de duração de 12 meses, podendo ser prorrogado ainda por igual período, sendo observado o limite legal de 24 meses, conforme especifica o edital completo disponibilizado recentemente para a consulta de informações em nosso site, que pode ser acessado na integra.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: André Fortunato