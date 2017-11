Rosani Donadon adere ao programa “Prefeito Amigo da Criança” da Fundação Abrinq

Com o objetivo de ampliar as políticas públicas de desenvolvimento infantil, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social (SEMAS), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) aderiu ao Programa Prefeito Amigo da Criança.

De iniciativa da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, o programa oferece subsídios técnicos e recomendações para a construção de ações e projetos voltados à melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes. Ao fim do período de quatro anos, são avaliados os resultados no município.

Nesta terça-feira, 14, foi realizada uma reunião no gabinete da prefeita Rosani Donadon (PMDB) com representantes de entidades que trabalham projetos sociais em Vilhena para apresentar o projeto. A reunião também contou com a presença do presidente do CMDCA, Genivaldo Santos, e das secretárias de Ivete Pires (Assistência Social) e Raquel Donadon (Educação).

Genivaldo Santos lembrou que a Prefeitura de Vilhena já apóia vários projetos para crianças e adolescentes desenvolvidos no município através da celebração de convênios do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) com entidades filantrópicas. O fundo é gerido pelo CMDCA.

De acordo com Genivaldo Santos, entidades como a Associação de Vôlei de Vilhena (AVV), Associação Metodista de Ação Social (AMAS), Associação Agente Mirim de Vilhena, Associação de Moradores dos Setores 8 e 9 (ASMON), Associação Beneficente “Fonte de Água Viva” e ONG “O Caminho”, entre outras, têm feito um belo trabalho em prol da criança e adolescente em Vilhena.

Na reunião a prefeita Rosani destacou que o programa reforça as políticas já implantadas no município. “Temos agora um desafio com o projeto Amigo da Criança, em que vamos intensificar cada vez mais o amparo às crianças, proporcionando uma melhor qualidade de vida com investimentos na saúde, educação. Tenho certeza de que esse trabalho vai dar certo, com a ampliação das políticas públicas para as crianças vilhenenses”, frisou a prefeita.

