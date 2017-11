SEAS – RO oferta 30 vagas para Estagiários em Processo Seletivo

A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia (SEAS – RO) está com inscrições abertas do Processo Seletivo destinado à contratação de 30 Estagiários de níveis Médio e Superior.

Há vagas para estudantes residentes do município de Porto Velho – RO nas áreas de Direito (2), Serviço Social (6), Administração (2), Letras (2) e Nível Médio (18), que ofertam jornadas de 20 ou 30 horas semanais, Bolsa Estágio nos valores de R$ 450,00 ou R$ 840,00 e Auxílio-Transporte de R$ 167,20.

Os interessados podem garantir participação até às 17h do dia 19 de novembro de 2017 (horário local), através do endereço eletrônico ps.seasro@.ciee.org.br. Na ocasião, todos os documentos exigidos deverão ser entregues.

Já a avaliação dos concorrentes constará da etapa de Análise do Histórico Escolar, que terá intermédio do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Serão desclassificados aqueles que obtiverem nota inferior a seis pontos.

O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite máximo de 24 meses. Já esta seleção será válida por seis meses, também com possibilidade de prorrogação uma única vez, por igual período.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: André Fortunato