Semus destaca ações do “Novembro Azul” e alerta sobre cuidados do homem

A melhor forma de cuidar da saúde do cidadão é com prevenção. Para construir saúde de qualidade, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vilhena abraçou a campanha “Novembro Azul” que consiste em alertar sobre os cuidados da saúde do homem, principalmente em relação ao câncer de próstata.

Baterias de exames, palestras e consultas especializadas serão disponibilizadas pela prefeitura de Vilhena aos usuários do SUS neste mês.

O urologista é o médico especialista que cuida do órgão genital do homem e em Vilhena há um profissional que atende pelo município, Nilton Migiyama.

Na segunda-feira, 20 de novembro, o médico e outros profissionais estarão ministrando uma palestra às 19h30 na policlínica João Luiz. Além disso, será feita uma caminhada em prol do assunto no mesmo dia às 08h00 saindo da praça Nossa Senhor Auxiliadora.

De acordo com a coordenadora da Atenção Especializada, Dalvelena Sousa, as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) estão disponibilizando diversos atendimentos para os homens. “Os postinhos estão prontos para atender esses pacientes durante e fora do período de campanha. Além disso serão disponibilizados os testes rápidos para diversas Doenças Sexualmente Transmissíveis nos postos e na policlínica. Porém, o PSA ainda é feito somente no João Luiz”, salientou a profissional.

De acordo com a prefeita Rosani Donadon, o planejamento para 2018 é conseguir expandir esses atendimentos contratando pelo menos mais um médico urologista. “Hoje temos um único médico na rede municipal que já realiza um número de consultas significativas, mas nosso objetivo é garantir qualidade ao paciente e para isso estamos trabalhando duro para trazer mais profissionais, já que já conseguimos a máquina para fazer o exame de sangue”, encerrou. A campanha vai até o fim do mês.

Texto e foto: Assessoria