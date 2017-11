Veja quem são os ganhadores das cortesias para o baile de época do Clube Império

O Extra de Rondônia sorteou duas entradas para o baile de época que ocorrerá neste sábado, 18, no Clube Império, em Vilhena.

Os ganhadores podem vir retirar seus ingressos nesta sexta-feira, das 08h00 às 11h30 ou das 14h00 às 17h00. Na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Os ganhadores são:

Daniele de Oliveira

Natalia do Valle

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustração