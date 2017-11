Vilhenense contrata o meia Cucau

O Vilhenense Esportivo Clube fechou como o meio-campista, Marcos Antônio Xavier Filho “Cucau”, que deve vestir a camisa do clube no final de mês de novembro, quando se apresenta e da início aos treinos com o resto da equipe.

Cucau é natural de Flexeiras-Alagoas e já defendeu os clubes, Internacional, Sport, Cascavel EC, Rondonópolis, Poconé, VEC, e por último o Barcelona.

De acordo com a diretoria do Vilhenense, mais dois reforços devem ser anunciados até o final de semana.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia