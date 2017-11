Academia Win lança o “Dia do Desafio” para incentivar os participantes a perder peso

Iniciou na última quarta-feira, 15, o “Dia do Desafio”, organizado pela equipe da academia Win, localizada na Avenida Curitiba, nº 2921, Jardim Primavera, Vilhena.

O programa tem a duração de 15 dias. Ele consiste em uma competição para motivar os participantes a perderem peso e ter mais atenção a sua saúde. Está incluso um plano alimentar, palestras com profissionais qualificados e no fim da competição quem conseguir atingir a meta de eliminação de gordura, levará para casa uma bicicleta no valor de R$ 2,4 mil.

O programa possui uma taxa de R$ 289,00 que inclui suplementação alimentar, avaliação física, acompanhamento de uma nutricionista, um psicólogo e professores qualificados. Durante o período do “Dia do Desafio” as atividades físicas a serem realizadas contará com circuito funcional, extreme, hits, jump, pump e zumba. Possuindo horários as 05h30 e as 20h00.

Em conversa com o proprietário e professor da Win, Duarte, contou sobre o projeto social realizado pela academia, onde uma vez por mês a equipe se organiza em frente à Câmara de Vereadores para realizar atividades físicas gratuitas. O professor utilizou o espaço para falar que “gostaria que os vereadores fizessem uma lei para tornar o espaço onde realizamos o ‘Win Social’ público ou então disponibilizasse um local especifico, pois todas as vezes que vamos realizar o projeto enfrentamos muitas burocracias o que acaba atrasando toda a ação”.

Duarte finalizou convidando a todos para procurar a academia e fazer parte do desafio.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação