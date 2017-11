Audiência debate políticas públicas de reinserção social a apenados

Na noite desta sexta-feira, 17, acontece no auditório da Câmara de Vereadores de Vilhena, Audiência Pública promovida pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC).

A sessão vai discutir e apontar caminhos para adoção de medidas que proporcionem meios de facilitar o reingresso à sociedade de pessoas que cumpriram pena em estabelecimentos prisionais. O evento contará com participação de representantes de entidades e instituições públicas e privadas.

De acordo com o presidente do Poder Legislativo vilhenense, vereador Adilson de Oliveira, a Câmara é o espaço político e social apropriado para o debate do tema, “por isso estamos dando todo o suporte a fim de que esta iniciativa traga bons frutos à nossa sociedade”.

A audiência pública começará às 19h30, e será realizada no Plenário da Casa de Leis, com entrada aberta a todos os interessados.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra