COLORADO: mulher é agredida por 5 pessoas e ferida a faca por vingaça

Uma jovem foi atacada por quatro homens e uma mulher na noite dessa quinta-feira, 16, em Colorado, em um bar localizado na Avenida Vilhena, no Bairro São José.

Segundo à vítima, Ana Claudia Pereira, de 23 anos, no início da noite, Douglas Pereira do Nascimento Silva, também de 23 anos, mais conhecido como “Dogão”, foi até sua residência localizada no Bairro BNH, em companhia de seu tio, identificado apenas como Ezequiel, e corrido atrás dela com uma faca, dizendo que iria matá-la para vingar a prisão do irmã deste, que foi detido na última semana, devido estar traficando drogas.

Ainda segundo Ana Cláudia, Douglas acredita que ela tenha denunciado o ato ilícito de seu irmão, porém, ela nega que tenha realizado a queixa que desencadeou na prisão do traficante.

Após ter conseguido escapar dos meliantes, Ana foi para o referido bar, onde trabalha e lá ficou por algum tempo até que os dois homens retornaram, dessa vez em companhia de mais dois jovens e uma mulher, a agredindo com socos e chutes e lhe causando duas perfurações a faca.

Após, mais uma vez a vítima ter conseguido escapar, se refugiando no interior do estabelecimento, os agressores fugiram, porém, uma guarnição da Polícia Militar localizou e prendeu Douglas, em sua residência, encaminhando o mesmo para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A jovem foi socorrida por uma ambulância até o Hospital Municipal e passa bem.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Conesul Acontece