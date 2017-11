COPA DE SELEÇÕES: Rondônia e Roraima se enfrentam no Aluizão nesta sexta

A Seleção de Rondônia encara nesta sexta-feira, 17, a partir das 20 horas (horário local), a Seleção Roraimense no estádio Aluízio Ferreira, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa de Seleções Estaduais Sub-20. A competição é promovida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e está em sua segunda edição.

As duas seleções irão debutar na competição deste ano. E, em virtude de ocuparem as últimas colocações no ranking, participam da primeira fase do torneio na cidade de Porto Velho. Na preliminar, o Amapá recebe o Tocantins, a partir das 17 horas (horário de Rondônia).

A Seleção de Rondônia será representada pelo Ji-Paraná, campeão do Rondoniense Sub-20 deste ano e que também irá representar o Estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para a partida desta sexta-feira, Rondônia teve mudança no comando técnico.

O técnico Geovanny Siqueira foi afastado do comando, em virtude de uma confusão com um árbitro na última segunda-feira em uma competição amadora, e em seu lugar, entrou o treinador Tiago Batizoco, que irá comandar a equipe profissional do Ji-Paraná em 2018.

Já do outro lado, Roraima será representada pelo São Raimundo-RR, que conquistou o título do Roraimense Sub-20 de forma invicta neste ano. O técnico Beto Vieira vem trabalhando com o elenco há dois meses para a competição e quer surpreender mesmo atuando fora de casa.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida