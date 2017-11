FFER divulga bola oficial do Campeonato Rondoniense 2018

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) fechou uma nova parceria para a temporada 2018. Tara-se da bola da marca Hulk que será a oficial do Campeonato Rondoniense que começa em fevereiro, com a participação de 8 clubes.

O anuncio oficial foi realizado na manhã de sexta-feira, 17, durante o Conselho Arbitral do Campeonato da 1ª Divisão.

Para o presidente Heitor Costa, essa é mais uma importante conquista para o futebol profissional. “Isso tem dado uma dinâmica no engrandecimento do nosso futebol. Agora, vamos de bolas Hulk nos gramados dos nossos estádios”, destacou.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Paulo Ricardo

Foto: FFER