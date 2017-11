FFER divulga pré-lista de árbitros e assistentes para rondoniense 2018

A pré-lista 16 árbitros e 19 assistentes que participaram da primeira etapa de testes promovidos pela Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (C.A/FFER). As atividades foram realizadas em Ji-Paraná, no estádio Biancão, visando os preparativos para a temporada 2018.

Os 16 árbitros que participaram as atividades foram aprovados. Dos 19 assistentes, apenas um não garantiu aprovação devido a uma lesão.

Segundo afirmou o presidente da Comissão de Arbitragem, Almir Belarmino, as avaliações foram realizadas com base no protocolo FIFA, padrão nacional para as competições coordenadas pela FFER.

O re-teste está programado para o dia 16 de dezembro, direcionado para os que não participaram das atividades no sábado e para quem não conseguiu aprovação. O segundo evento também será no município de Ji-Paraná, seguindo os mesmo moldes da primeira bateria que ocorreu no último final de semana.

Almir Belarmino também reforçou que a pré-temporada da arbitragem está marcada para a segunda quinzena de janeiro, sendo que todos os aprovados nas avaliações deste ano serão submetidos a novos testes suplementares com ênfase ao debate maciço das regras do futebol.

O presidente da Comissão de Arbitragem também antecipou que na pré-temporada serão exigidos conteúdos de agilidade, sendo avaliada a capacidade de mudança de direção e aeróbica dos árbitros e assistentes.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Paulo Ricardo

Fotos: FFER