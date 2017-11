Mulher e bebê são mantidas reféns durante assalto em Vilhena

Uma mulher e uma bebê de um ano e dois meses foram mantidas reféns durante um assalto à residência, ocorrido na quinta-feira, 16, em Vilhena.

Segundo relatos da mulher, ela estava cuidando dos afazeres domésticos, quando foi surpreendida por um homem desconhecido no interior de sua casa, que a ameaçou com uma faca a obrigando a se trancar no banheiro com sua bebê, enquanto ele revirava o imóvel.

Ainda segundo a vítima, o homem que ameaçou cortar seu pescoço caso ela não obedecesse, fugiu levando apenas seu aparelho celular.

A polícia Militar foi acionada e realizou diligências pelo bairro, porém, o agente não foi localizado.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa