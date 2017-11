Nesta véspera de feriado Zé Neto & Cristiano estará pela 1ª vez em Vilhena; veja quem faturou os ingressos para o show

Nesta quarta-feira, 22, véspera de feriado a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano estará em Vilhena pela primeira vez para realizar um super show no parque de exposições Ovídio Miranda.

Lembrando que os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo valor de R$ 30,00 pista, vip R$ 60,00 e camarote R$ 90,00.

O Extra de Rondônia em parceria com Beto Produções sorteou cinco entradas para o show. Os ganhadores podem vir retirar seus ingressos na segunda-feira, a partir das 15h00 na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Os ganhadores são:

Alessandra de Souza Carneiro

Joyce de Oliveira Duarte

Marilda Santos Barbosa

Bruno Mikael dos Reis da Silva

José Vitor dos Santos Silva

Fotos: Divulgação