Presidente da OCB visita o Extra e afirma que está tudo encaminhado para os jogos cooperativistas em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 17, o Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB/RO) visitou a redação do Extra de Rondônia para anunciar os preparativos da 10ª edição dos Jogos Cooperativistas.

De acordo com Salatiel a Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB/RO) tem como um dos princípios, a participação da comunidade. E, essa ação é através do incentivo a prática esportiva.

O presidente da OCB disse que Vilhena foi escolhida pela segunda vez para sediar a 10ª edição Jogos Cooperativista no Clube da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). “Nessa edição terá a participação de 12 times que irão disputar o título”, enfatizou Rodrigues.

Salatiel enfatizou que os times que participarão dos jogos são de cooperativas do Estado com exceção de equipes convidadas e imprensa. Assim como o número de equipes são limitados conforme as regras estabelecidas da competição.

Além do torneio de futebol society, Rodrigues realçou que haverá outras modalidades nos jogos em dupla como: truco, sinuca, pebolim e dominó com premiações de troféus e medalhas para os primeiros lugares. Segundo ele apenas terá premiação em dinheiro para a modalidade do futebol society.

Rodrigues salientou que será realizada cerimônia de abertura com autoridades da cidade e do Estado. Em seguida terá um amistoso entre funcionários da prefeitura e a câmara de vereadores.

O presidente da OCB finalizou a entrevista ressaltando que o evento começa a partir das 09h00, as inscrição será 1 quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, que serão distribuídos para uma instituição.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia