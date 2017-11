Sipam anuncia chegada de frente fria em todo o Estado

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) divulgou a chegada de uma frente fria no Sul e Sudeste do país que provocará aumento de instabilidades em todo o sul da Amazônia, inclusive em Rondônia para o fim e começo de semana.

A previsão para o fim de semana será de tempo carregado, com pouco sol e muita nebulosidade em todo o Estado. O tempo varia de nublado a encoberto e há possibilidade de chuvas volumosas a qualquer hora, tanto no sábado quanto no domingo.

A instabilidade continua sobre Rondônia no começo da semana. A previsão também é de tempo carregado, com céu variando de nublado a encoberto e pouco sol em todas as áreas. Entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões do Estado.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação