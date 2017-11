STF arquiva inquérito contra senador Ivo Cassol

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal determinou o arquivamento do inquérito que apurava suposto crime de falsidade documental e peculato contra o senador Ivo Cassol (PP) em episódio ocorrido na época em que Cassol governou Rondônia.

A denúncia afirmava que haviam ocorrido fraudes na confecção de cadernos suplementares do Diário Oficial do Estado e desvios de papéis do estoque do órgão oficial de imprensa.

Em seu relatório, a ministra apontou na decisão, “a Procuradora-Geral da República a sustentar a ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações contra o Senador da República Ivo Narciso Cassol pois, quanto ao crime de peculato, não foi confirmada a participação do Senador nos fatos e, quanto ao crime de falsum, “(…) não há uma única declaração de participação do então Governador neste crime, nem a demonstração de seu interesse em alterar algum ato oficial”, impõe-se o arquivamento requerido, inexistindo excepcionalidade que justifique sindicalizar a opinio delicti do titular da ação penal”.

Veja a íntegra do despacho que arquivou o inquérito:

Vistos etc.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de falsidade documental e peculato – artigos 297 e 312 do Código Penal – consistentes, em síntese, (i) na confecção de cadernos suplementares do Diário Oficial do Estado de Rondônia, não correspondentes à respectiva listagem oficial e (ii) subtração de papéis do estoque do órgão de imprensa oficial do Estado de Rondônia.

No curso da investigação, apurou-se o possível comprometimento do Senador da República Ivo Narciso Cassol. Por esse motivo, a competência foi declinada a esta Suprema Corte – CF, artigos 53, § 1o, e 102, I, “b” (fls. 149-50).

Após o cumprimento das diligências iniciais e complementares, a Procuradora-Geral da República requer o arquivamento do feito quanto ao Congressista, e a remessa dos autos à origem para o prosseguimento das investigações quanto aos demais envolvidos sem prerrogativa funcional (fls. 378-80).

É o relatório. Decido.

A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças de informação deduzido pelo próprio Chefe do Ministério Público quando ancorado na ausência de elementos à formação da necessária opinio delicti. Em tal caso impõe-se o acolhimento de promoção do Procurador-Geral da República. É o norte que emerge de reiterados precedentes,

dentre os quais, v.g., a Pet. 2.509, AgR/MG, Plenário, maioria, DJ 25/06/2004, Rel. Min. Celso de Mello, o Inq. 3.543/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/12/2012, e a PET 5566/RJ, de minha relatoria, DJE 5/8/2015. Apenas em duas hipóteses este Supremo Tribunal Federal reputa cabível a apreciação do mérito do pedido de arquivamento do inquérito formulado pelo Procurador-Geral da República, a saber, a de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade. E isso porque, relativamente a elas, operam-se os efeitos da coisa julgada material, conforme ressalta o Plenário desta Corte Suprema no inquérito no 1.604/AL, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, em acórdão assim ementado:

Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe do Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia: irrecusabilidade. 1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de arquivamento do inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem couber determiná-lo, e a eficácia do provimento que exarar.