Homem é encontrado morto dentro de rio e há rumores que o mesmo possa ser de Cerejeiras

O corpo de Reginaldo Aparecido Saccoman, de 43 anos, foi encontrado na manhã de sexta-feira, 17, dentro de um rio, próximo ao distrito de Nova Califórnia e até o momento, nenhum familiar foi localizado.

Segundo informações, Reginaldo faleceu após cair de uma ponte com sua motocicleta, uma Honda Bros, que estava ao lado de seu corpo.

Até o momento, nenhum amigo ou familiar fez a identificação da vítima no município, porém, há rumos de que a mesma seja da cidade de Cerejeiras e estava no vilarejo trabalhando com caminhão torreiro.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação