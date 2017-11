Presidente da Câmara Municipal de Colorado fala ao Extra sobre emenda contra ideologia de gêneros

Evandro Guimarães Prudente, Presidente da Câmara Municipal de Colorado, falou com a reportagem do Extra de Rondônia a respeito da emenda de Lei Orgânica, elaborada por ele, que visa a privatização do ensino de ideologia de gêneros no ensino infantil.

De Acordo com Evandro, a emenda foi elaborada após a procura de pais preocupados com a forma como vem sendo abordado o assunto nas escolas, principalmente na educação infantil.

O vereador alega que a emenda não tem o intuito de intervir na didática escolar, apenas privar que o tema seja abordado na educação infantil, devido o fato de que às crianças que se encontram nessa fase de alfabetização, não possuem seu senso crítico suficientemente formado para filtrar os prós e contras da temática.

Além de ter conversado com inúmeros país, o parlamentar esteve com professores e diretores das instituições de ensino infantil do município e afirma que a emenda tem sido aceita por grande parte dos moradores e vereadores de Colorado.

A emenda que será apresentada oficialmente na sessão da câmara, que será realizada no próximo dia 27, deverá ser votada ainda este ano e se aprovada, já entrará em vigor no início de 2018.

Para finalizar, Evandro enfatizou que a forma como o tema ideologia de gêneros, que já foi rejeitado no congresso nacional, vem sendo abordado nas escola, fere os valores das famílias conservadoras e cristãs.

“Crianças de 4 e 5 anos ainda não possuiem a capacidade necessária para filtrar informações tão complexas e divergentes. E antes que esse conteúdo entre em nosso município indiretamente, queremos regulamentar nem que seja necessária a realização de um plebiscito”, concluiu o vereador.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia