Vereadores usarão camisetas em apoio a projeto “Passos que Salvam” do HC de Barretos

Este é o terceiro ano em que Vilhena participa da campanha

A sessão desta terça-feira, 14, será diferente do habitual, os vereadores trocarão os ternos e gravatas por camisetas em apoio à campanha de conscientização sobre o câncer infantojuvenil.

A campanha Passos que Salvam, busca diminuir o número de casos de crianças e adolescentes que chegam ao hospital com a doença em estágio avançado, isso ocorre muitas vezes devido aos pais demorarem em buscar ajuda médica no diagnóstico, medo e desengano de médicos.

“Temos muito orgulho de apoiar essa campanha, de buscar ajudar de alguma forma o Hospital do Câncer que neste ano abriu essa unidade em Porto Velho, trazendo assim mais agilidade no diagnóstico e tratamento desta doença, ainda morre muita gente porque descobre tarde e o tratamento acaba não tendo o mesmo efeito que teria caso fosse descoberta no inicio”, disse o vereador Samir Ali (PSDB).

A caminhada irá ocorrer no dia 26 deste mês por volta das 08h30, saindo da frente do antigo prédio da polícia civil.

O dinheiro arrecadado com a venda de kits será todo destinado ao Hospital do Câncer de Barretos unidade Porto Velho, que começou a funcionar no dia 2 de julho e irá atender pacientes da região amazônica.

O vereador Wilson Tabalipa (PV), para ajudar na campanha, passou a vender os kits em seu gabinete, “O kit inclui uma camiseta, um boné e uma mochila no valor de 35 reais. Eles estão sendo vendidos no meu gabinete, as pessoas podem vir até a Câmara para fazer a compra e usarem o kit na caminhada”.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação