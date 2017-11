CEREJEIRAS: funcionário do Bradesco fica em estado grave após sofrer queda de moto

Eberson Silva Pereira sofreu ferimentos graves ao cair de moto na rotatória que liga Cerejeiras a Corumbiara e Pimenteiras, na BR-435, por volta das 20h00 deste domingo.

O homem, que reside em Cerejeiras, onde é funcionário do Banco Bradesco, sofreu fratura exposta em um dos braços, cortes na cabeça e uma perfuração no abdômen. Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e está sendo encaminhado por uma junta médica para a cidade de Cacoal.

Há informações de que a vítima seja filho do professor Edson, ex-secretário de Educação de Corumbiara.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia