Descumprem a lei, mas reclamam dos políticos – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

QUESTÃO CULTURAL

Iniciamos a coluna com uma situação que nos deixa prá lá de desanimados quando o assunto é moralidade. Num país atolado em atividades de corrupção, com políticos indo parar na cadeia, a imagem acima comprova o porquê deste comportamento dos brasileiros: é cultural. Os cidadãos (nem todos) reclamam dos políticos, mas caminham o mesmo rumo através de diversas ações proibidas e punidas pela legislação.

QUESTÃO CULTURAL II

Um carro estacionado num local proibido é simplesmente o reflexo desta cultura, que é culpar os outros dos erros enquanto eu saio ileso. O fato em questão aconteceu em frente ao Hospital Regional de Vilhena. Um internauta do Extra de Rondônia flagrou a cena protagonizada por um veículo Fox, de cor presta. O motorista ficou mais de 2 horas dentro da unidade hospitalar. É uma pena!

FLAGRANTES

Mas estes flagrantes são comuns em locais proibidos no centro da cidade de Vilhena, principalmente em frente às agências bancárias. O Extra pede a colaboração dos internautas na fiscalização do trânsito enviando fotografias à redação para que as mesmas sejam publicadas com a finalidade de “punir”, pelo menos moralmente, os infratores. Seria o começo para tentar melhorar o caótico trânsito de Vilhena.

ENGASGOU

O presidente da Câmara de Vilhena, Adilson de Oliveira (PSDB), bem que tentou, mas não conseguiu, ainda, justificar ao certo o uso dessa tal verba indenizatória. Num programa de rádio, o edil disse apenas que o recurso, que somam R$ 5 mil, é destinado exclusivamente ao ressarcimento de despesas relacionadas à atividade parlamentar. Porém, ficou numa saia justa quando deveria falar sobre o envolvimento de familiares dos vereadores neste dinheiro. Engasgou!

OBRA MILIONÁRIA

Tire suas próprias conclusões: os vereadores de Vilhena vão gastar mais de R$ 3 milhões na reforma da Câmara Municipal. Enquanto isso, em Colorado do Oeste, parte do dinheiro dos legisladores serão devolvidos aos cofres públicos para investimentos no setor de saúde pública. Com a palavra, o cidadão de bem.

40 ANOS

Na próxima quinta-feira, o município de Vilhena comemora 40 anos de emancipação político/ administrativa. Uma extensa programação foi preparada para o dia principal do evento, que ocorrerá na praça do Shopping. Um bolo de 40 metros será oferecido aos participantes.

INFELIZ

Muito infeliz as palavras do presidente da Câmara de Corumbiara, Valdinei da Costa Espíndola (PDT), o popular “Caverinha”, que ocupou a tribuna da Casa de Leis para tecer críticas ao Extra de Rondônia e a uma sitiante por vídeos mostrando o caos da área rural desse município. Ele tentou defender o prefeito Laércio do Laticínio e esqueceu por completo de que foi eleito para fiscalizar as ações do Executivo e ser o porta-voz dos mais necessitados.

MAS ANTES…

Na gestão anterior, também como vereador, “Caverinha” era uma pedra no sapato do então prefeito Deocleciano, fazendo frequentemente críticas à administração municipal. Hoje é diferente. Defende o atual prefeito mesmo sabendo que a situação das estradas são das piores nesta época de chuva. O internauta tem e sempre terá espaço neste site para os questionamentos às autoridades públicas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação