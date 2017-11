Moradores se queixam de oferenda feita com animais mortos em portão de cemitério

A oferenda foi deixada no início da noite deste domingo, no portão lateral do Cemitério Cristo Rei, em Vilhena.

Devido no local haver muitas residências, os moradores estão se sentindo incomodados com o feito, devido ter sido realizado com várias galinhas mortas e uma cabeça de porco, que além de gerar mau cheiro, causa espanto nos transeuntes e principalmente nas crianças que transitam pelo local na manhã do dia seguinte para irem a escola.

“A crença de cada um é livre e deve ser respeitada, desde que não cause transtornos aos demais, alegou uma moradora.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia