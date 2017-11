Clubes que disputarão o rondoniense 2018 devem realizar o recadastramento na CBF

No período de 16 de novembro a 22 de dezembro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manterá em atividade o sistema Gestão Web para que os clubes possam fazer recadastramentos, visando o exercício de 2018, tanto na CBF quanto na Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

Segundo informações do departamento de registro da FFER, o boleto da confederação estará no sistema e o da federação deverá ser solicitado pelo e-mail ro.registro@cbf.com.br dentro do período disponibilizado. Os clubes que não realizarem o processo de recadastramento anual na CBF e FFER terão o sistema bloqueado a partir do dia, 01 de janeiro.

Vale ressaltar que é necessário que os clubes revisem, atualizem e confirmem seus dados cadastrais e documentos mantidos no sistema, bem como indiquem no sistema os profissionais que estarão autorizados ao acesso.

Os clubes que tiveram alteração na presidência em 2017 deverão inserir no sistema os atos constitutivos atualizados relativos ao novo mandato (ex: ata de eleição e posse devidamente registrada, etc.) e enviar cópia dos mesmos, por e-mail, à Federação.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Futebol do Norte

Foto: Divulgação