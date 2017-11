Confira como foi o mutirão de limpeza do rio Guaporé realizado em Cabixi

Iniciou na última semana a 9ª edição da coleta de lixo na região do Vale do Guaporé, com pit-stop na entrada da cidade, visita às escolas e a subida de barcos aos locais de maior dificuldade de acesso às margens dos rios, para o recolhimento dos detritos.

Esse trabalho importante e o envolvimento dos voluntários na ação ambiental chamaram a atenção da Sicoob Credisul que se juntou ao grupo para fortalecer a iniciativa que, além da função prática da limpeza, tem a proposta de promover a conscientização ambiental da população sobre a necessidade de preservação do Guaporé e seus afluentes.

Assim, a cooperativa lançou, juntamente com esta edição, a campanha #SomosTodosGuaporé, que teve inicio na última sexta-feira, 10, sendo realizado atividades de conscientização em Cabixi. A cooperativa distribuiu camisetas com o slogan da campanha e adesivos para veículos e barcos.

Nos últimos dois anos, em torno de 200 voluntários participaram das ações de limpeza que resultaram na coleta de 9 toneladas de lixo e entulho. Apesar do número expressivo, os ativistas ambientais consideram que houve uma diminuição da quantidade de lixo em relação aos anos anteriores, uma vez que a área de atuação foi ampliada e o volume de lixo se manteve na mesma média dos anos anteriores. Na última coleta, o volume baixou de 5 para 4 toneladas, em um percurso de 200 quilômetros.

O movimento em prol do Guaporé começou com o educador ambiental José Ribeiro da Silva, conhecido como Zé Ambientalista, funcionário da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental (Sedam). Ao longo dos anos, a prática ganhou a adesão de moradores da cidade, estudantes e ribeirinhos. Hoje, famílias inteiras participam do evento. E tem trabalho para todos. Uns fazem a comida, alguns organizam os acampamentos, outros coletam o lixo e o entulho, e tem os que pilotam as embarcações. Neste ano, serão utilizados 15 barcos de 6 metros e borda média para a coleta do lixo e entulho.

Outro projeto idealizado por Zé é o “Cristãozinhos ambientais” realizado com as crianças da Vila Neide que busca ensinar e conscientizar para a preservação do meio ambiente.

De acordo com o ambientalista “as crianças são conhecidas por educadores ambientais mirins. Elas realizam trabalhos com pit-stop, campanhas de controle de caramujo, dengue e palestras instrutivas e fazem uso de versículos bíblicos para conscientizar a população”.

Durante a ação foram coletados mais de quatro toneladas de lixo, sendo grande parte eletrodomésticos, partes de instrumentos musicais, latas, garrafas pet, sacolas plásticas entre outros objetos de utilidade doméstica. A atividade contou com a presença de pessoas de vilas próximas e de populares de Pimenteiras que navegaram cerca de 250 Km rio acima realizando o trabalho de limpeza do Guaporé e contribuindo com o projeto.

O Extra de Rondônia marcou presença e registrou toda a ação dos voluntários.

Fonte: Extra de Rondônia/ Assessoria

Fotos: Extra de Rondônia