Equipe da Asbavi/Sicoob-Credisul de basquete vai disputar competição nacional em DF

A equipe de basquete Asbavi/Sicoob-Credisul foi campeã estadual dos Jogos Escolares de Rondônia 2017 e embarcou neste final de semana para Brasilia (DF), onde irá fazer parte da disputa dos Jogos Escolares da Juventude.

O ala da equipe Felipe Oliveira conta que é a primeira vez que vai participar de um campeonato nacional. O atleta explica que “nós treinamos duro fisicamente e acredito que a equipe trará um bom resultado. Vi o empenho dos meus colegas e estamos confiantes”.

Para o pivô Luander Prado, a participação de um campeonato nacional tem um peso grande e a equipe toda sabe da importância dessa competição, mas acredita nos companheiros pelo trabalho duro e intenso que fizeram o ano inteiro. “Eu estou bem fisicamente e psicologicamente, e o apoio da minha família tem me fortalecido , sei que traremos um bom resultado”.

O técnico, Siverlô Meireles conta que “era parte do nosso projeto chegar a disputar a final no estadual, a classificação da equipe para o nacional era um de nossos objetivos que hoje se realizou”.

Siverlô contou que sempre acreditou na equipe , mas não esperava que o resultado da classificação fosse tão rápido. Para o técnico, no Brasil inteiro são poucos lugares que trabalham com esporte de base com o mínimo de estrutura necessária, na grande maioria são bem precárias.

Meireles finaliza pontuando que a associação fornece aos atletas uma estrutura de boa qualidade e acredita que as condições oferecidas geraram uma evolução grande dos meninos da equipe.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia