Jovem coloradense desaparece após entrar em veículo desconhecido

A jovem Thaismara Soares, 17 anos, moradora do Bairro São José, está desaparecida desde o último fim de semana.

De acordo com informações Thaismara estava na casa da amiga sem o consentimento dos pais, a mesma havia deixado sua residência e pretendia ir para Campo Novo ( MT). A mãe de sua amiga ao descobrir que a jovem estava em sua casa escondida da família iria leva-lá no sábado de volta a Colorado, mas antes que isso fosse possível a jovem desapareceu.

A última vez que Thaismara foi vista estava acompanhada por dois homens em um carro, e não informou a ninguém sobre seu paradeiro.

Diante dos fatos um boletim de ocorrência foi feito na Delegacia de Colorado, informando o desaparecimento de Thaismara.

Caso alguém tenha visto a jovem, entrar em contato com a família pelo telefone 9 9367-8681 falar com sua irmã Geissy Kelly ou através do 190, pois a família encontra-se muito aflita.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Social