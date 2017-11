Jovem coloradense que havia desaparecido em MT é encontrada

Uma família de Colorado do Oeste estava vivendo um drama nesse começo de semana, a jovem Thaismara Soares, 17 anos, moradora do Bairro São José, havia deixado sua residência com destino a Campo Novo – MT, e estava na casa de uma amiga, quando subitamente desapareceu, sem deixar qualquer pista de seu paradeiro.

Conforme relatos colhidos, Thaismara estava na casa dessa amiga sem o consentimento de seus pais, quando no sábado, 18, ela desapareceu ao entrar em um veículo e até hoje não havia dado qualquer informação. A jovem foi encontrada no início da tarde dessa segunda-feira, 20, em Campo Novo, Estado de Mato Grosso.

Um boletim de ocorrência foi feito na Delegacia de Colorado do Oeste, relatando o desaparecimento de Thaismara, segundo familiares, ela já está retornando para Colorado do Oeste.

Fonte: Conesul Acontece

Foto: Rede Social