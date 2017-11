Preso arromba porta de cela e foge de Casa de Detenção em Vilhena

O fato ocorreu na noite de sábado, 18, onde Maciel Alves da Silva, de 18 anos, fugiu após entortar os ferrolhos da porta de sua cela.

O jovem que é natural de Porto Alegre do Norte/MT e estava na unidade desde o dia 14 de agosto do ano corrente, quando foi preso por depredação de patrimônio privado, foi colocado sozinho na cela de isolamento por medida de segurança, devido ter causado tumulto na cela que estava anteriormente com outros apenados.

Maciel, que forçou a porta até que os ferrolhos cedessem devido sua estrutura estar prejudicada com a ação do tempo, escalou a parede e saiu pelo telhado que dá acesso à antiga Delegacia da Polícia Civil, sendo perseguido por dois agentes penitenciários, que o perderam de vista após o mesmo atravessar a BR-364 e entrar no pátio do Posto Bodanese, onde havia diversas carretas estacionadas e luminosidade é baixa.

O infrator que aguardava julgamento e confessou no ato de sua prisão, ser usuário de drogas, já é foragido da Justiça do Mato grosso pelo crime de furto

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia