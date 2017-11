Rosani Donadon foi a única prefeita de RO a receber o “Troféu da Amazônia”

A noite deste sábado, 18, foi cheia de emoção para a prefeita Rosani Donadon (PMDB), que recebeu ao lado de seu esposo o “Troféu da Amazônia”.

A cerimônia de entrega da premiação foi realizada no espaço do Cacoal Selva Park, em Cacoal e contou com o cantor Daniel como atração principal. Organizado pelo casal Dierson Rodrigues de Morais e Luciana Pedrotti de Morais a premiação é considerada um dos maiores eventos da região Norte.

A premiação tem como objetivo homenagear e reconhecer empresas e personalidades por sua atuação e contribuição para o desenvolvimento da região amazônica. Ela reúne destaques de todos os municípios de Rondônia.

Rosani Donadon foi à única prefeita de Rondônia a receber o Troféu da Amazônia. Ela afirmou que a conquista é resultado de um trabalho feito com transparência e retidão em prol do desenvolvimento de Vilhena, com investimentos e setores prioritários como a saúde, educação e obras.

“Estou muito feliz em receber essa homenagem. Este prêmio é de toda a população vilhenense que tem contribuído com o desenvolvimento do município. Estamos todos de parabéns e vamos continuar trabalhando por uma Vilhena cada vez melhor para se viver”, ressaltou a prefeita.

Fonte: Extra de Rondônia/ Assessoria

Fotos: Assessoria