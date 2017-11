SEMAS apoia mutirão de pesagem a beneficiários do “Bolsa Família”

A prefeitura municipal de Vilhena, por meio da secretaria de assistência social (SEMAS), esteve apoiando o mutirão de pesagem para o recadastramento do programa “Bolsa Família”, que iniciou no dia 13 de novembro.

O “Bolsa Família” é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.

O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo programa.

“Tem uma certa dificuldade de as mães irem aos postos de saúde para a renovação do Bolsa Família; então tivemos está iniciativa para melhor atender à população. Está sendo um sucesso; quero agradecer aos agentes comunitários de saúde pelo apoio e ajuda”, destacou a titular da SEMAS, Ivete Pires.

Para receber a transferência direta de renda que beneficia famílias é preciso ter compromissos com a Educação, a Assistência Social e a Saúde. Caso a pessoa não cumpra, o benefício pode ser bloqueado ou suspenso. Para atender as exigências é simples: na Educação, é preciso ter regularidade na frequência escolar e, no Desenvolvimento Social, é preciso manter o cadastro atualizado – no máximo até dois anos.

Além disso, a Semas, através do “Bolsa Família”, já está com projetos para dar continuação ao mutirão em outros locais do município.

Texto e fotos: Assessoria