Atletas do CT Esportivo Grêmio Ayresbol são convidados para avaliação em clube de futebol gaúcho

Os atletas de base do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool, Gabriel de Oliveira e Luís Bolinari foram convidados para realizarem uma avaliação nas categorias de base do clube de futebol Grêmio porto alegrense.

De acordo com o coordenador geral da escolinha, Manuel Ayres, o atleta Gabriel de 14 anos, que joga na posição de atacante, embarcou na manhã de ontem para a cidade de Porto Alegre acompanhado do professor Geovani Muralha, onde durante uma semana farão uma avaliação no clube.

Já o atleta, Luís Bolinari de 13 anos, embarcará no dia 04 de dezembro na companhia do coordenador geral Manuel Ayres. Se o jovem for aprovado na avaliação, passará a ser oficialmente atleta da base do clube gaúcho.

Aires também ressaltou que dois atletas do centro de treinamento esportivo Ayresbool foram convidados para realizarem uma avaliação em clubes de futebol e ambos foram aprovados. O primeiro atleta se trata de Vicenzo Massuti, que passou no teste do clube Grêmio Novorizontino e em breve deve se integrar ao clube paulista. O segundo atleta é Lucas, que fará parte do clube catarinense Criciúma.

Ayres enfatizou ainda que no dia 05 de janeiro de 2018 embarcará com 45 atletas nas categorias sub 11, 13 e 15, e mais 15 do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresbool da cidade Veranópolis- RS para disputarem a “Copa Grêmio” na sede do clube Grêmio Porto Alegrense

O coordenador finalizou que estão realizando uma rifa para sorteio de uma moto CG Titan 160, em prol de arrecadar recursos para a viagem dos atletas.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação