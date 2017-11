Escola Machado de Assis e Skill participam da campanha “Caminhada Passos que Salvam”

No dia, 26 de novembro, acontece a 3ª edição da “Caminhada Passos que Salvam”, em Vilhena. Com o intuito de ajudar o Hospital do Câncer Infanto Juvenil de Barretos algumas empresas estão adquirindo quites e fazendo parte de ações que visam levantar valores ao centro.

Todos os recursos recebidos tem viabilizado o fortalecimento da pesquisa clínica dos tumores oferecendo uma segunda chance de tratamento com novas drogas para pacientes com recaída ou em progressão de doença, também fortalecendo a área de pesquisas de laboratório e genética baseadas no conceito de Terapia-alvo, tratamento geneticamente personalizado para aumentar as taxas de cura.

Desta vez quem abraçou a causa foi à equipe da escola Machado de Assis e do centro de idiomas Skill. Este projeto é fundamental para toda a população, pois ao adquirir o quite para sua empresa todos estarão ajudando os conterrâneos que necessitam do hospital para se tratarem da doença.

