Escolinha “Bom de Escola Bom de Bola” fará amistosos com times de Colorado

Os alunos da escolinha “Bom de Escola Bom de Bola”, que é um projeto social da prefeitura de Vilhena, administrado pela secretaria de Esportes e Cultura (Semec), encerram suas atividades deste ano com um torneio amistoso contra times de Colorado do Oeste.

O torneio vai acontecer a partir das 08 horas, deste domingo, 19, no estádio municipal Portal da Amazônia, com portões abertos para o público. Haverá intervalo às 11h30 para o almoço dos atletas e à trade os jogos continuam.

Segundo informações do coordenador do “Bom de Escola Bom de Bola”, Reginaldo Miranda, o torneio será divido em cinco categorias nas faixas etárias de 07, 09, 11, 12 e 15 anos. “A iniciativa vai marcar o encerramento das aulas da escolinha que tiveram início no mês março com a inscrição de mais de 200 crianças de 07 à 15 anos. Nossas atividades foram realizadas no estádio municipal, no campo do Verdão e nas quadras dos ginásios Jorge Teixeira e Magal”, comentou o coordenador.

Na avaliação do secretário da Semec, Natal Jacob, 2017 foi um ano de muitas conquistas para o esporte vilhenense e ele destacou a reestruturação do “Bom de Escola Bom de Bola”, como oportunidade para a revelação de muitos talentos na área do futebol, seja no campo ou na quadra. “O Bom de Escola Bom de Bola é um projeto que eu criei em maio de 96, quando assumi pela primeira vez a secretaria de Esporte (antigo departamento de esporte da Semed). O prefeito é o meu amigo Marcol e o projeto se chamava Valor Futuro. Nos últimos anos, o projeto social ficou praticamente parado, mas com a administração Rosani Donadon abraçamos novamente a causa e hoje ele está reestruturado. Nossa expectativa é que em 2018 estaremos inovando ainda mais o Bom na Escola Bom de Bola, pois é um projeto que já revelou vários talentos e continua revelando bons atletas”, destacou.

A escolinha teve esse ano, acompanhando os alunos, os professores Marcos Cucau, Polidório Labajos (Polico) e Totty Araújo.

Autor e foto: Assessoria/Semec