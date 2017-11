Expedito Netto acompanha destinação de emendas durante visita aos municípios do interior

Para acompanhar a destinação de suas emendas parlamentares, o Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) visitou alguns municípios do interior do estado de Rondônia na última semana. O parlamentar esteve em Ariquemes, Cacaulândia, Alta Floresta, Presidente Médici e Castanheiras.

As cidades visitadas receberam juntas cerca de R$ 4,3 milhões de emenda parlamentar de Expedito Netto, que tem como meta atingir 100% dos municípios com suas emendas até o final do mandato.

“Desde o início do meu mandato, concilio meus compromissos em Brasília com minha agenda no estado. Nós, como representantes do povo, não podemos estar distantes. Não podemos trabalhar apenas dentro do gabinete. Temos que ir às ruas para conhecer a necessidade de cada município”, comentou Netto sobre suas visitas.

A viagem pelo interior teve início no município de Ariquemes, no último dia 14. O deputado, acompanhado pelo Vereador Amalec, visitou os estúdios da Rede TV para falar sobre seu trabalho na Câmara e sobre os R$ 438 mil de emenda (já empenhada) que será utilizada para ampliação da Escola Municipal Magdalena Tagliaferro e aquisição de ambulância para o SAMU.

No feriado de 15 de novembro, acompanhado pelo Prefeito Edir Alquieri e pela Vereadora Neuzinha, Expedito Netto visitou o município de Cacaulândia para entregar o segundo micro-ônibus adquirido com seu recurso. No total, o parlamentar já destinou R$ 550 mil para a compra de dois veículos que estão sendo utilizados pelos alunos universitários da cidade que estudam em Ariquemes.

Ainda no dia 15, Alta Floresta D’Oeste recebeu a visita do deputado que participou de uma entrevista na Rádio 104 FM para falar sobre a emenda de R$ 300 mil destinada para compra de um micro-ônibus que será utilizado para transporte de pacientes que precisam fazer tratamento em outra cidade. Netto participou ainda de encontros com lideranças políticas e representantes da população na casa do Vereador Maurão e também dos Professores Jaques e Dona Vera. As visitas em Alta Floresta aconteceram na companhia do Vereador Alisson Ferreira de Rolim de Moura.

No dia seguinte Expedito Netto visitou Presidente Médici, onde destinou R$ 2 milhões de emenda individual para aquisição de máquinas e equipamentos para a agricultura do município. Recebido pelo Prefeito Edilson Alencar, o deputado se reuniu com funcionário da Prefeitura, vereadores, representantes dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da UNIR e também de algumas associações para falar sobre suas ações na cidade, além de ser entrevistado pela Rádio Tropical.

A viagem ao interior do estado terminou em Castanheiras no dia 17, na companhia do Prefeito Alcides e do Vice Arlindo, onde Netto destinou R$ 1 milhão de emenda parlamentar para construção de um Hospital Municipal. O valor já foi empenhado e a liberação está sendo aguardada pela Prefeitura.

Ao retornar à capital, o deputado federal esteve no Distrito de São Carlos acompanhado pelo Presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento (Emdur), Breno Mendes, onde se reuniu com moradores da Agro Vila, Calderitas, Rio Verde, Bom Cerá, Bom Cerazinho e Brasileira, para buscar formas de resolver o problema da iluminação pública daquela região.

Autor e foto: Nathalia Di Buono